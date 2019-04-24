تبرئة رئيس نادي برشلونة السابق ساندرو روسيل في قضية فساد

أظهرت وثائق للمحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أن السلطات الإسبانية برأت ساندرو روسيل، الرئيس السابق لنادي برشلونة، من اتهامات في تحقيق غسل أموال.

واعتقل روسيل في مايو/ أيار 2017 في إطار تحقيق تركز على مبيعات حقوق سمعية وبصرية مرتبطة بالمنتخب البرازيلي.

وكشفت وثائق المحكمة العليا، أنه تم تبرئة ستة أشخاص من اتهامات غسل الأموال والانتماء لمجموعة إجرامية.

واستقال روسيل من رئاسة برشلونة في 2014 بعدما فتحت المحكمة العليا تحقيقًا في مخالفات تتعلق بصفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار.. ونفى روسيل ارتكاب أي أخطاء.