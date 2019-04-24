تقارير: ميلان يستهدف ضم مالكوم من نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي ميلان الإيطالي في صراع مع نظيره إنتر للتعاقد مع البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي، بعد أن كان قريبًا من الانتقال إلى روما الإيطالي، ولكن حُسِمت الصفقة للنادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”كالشيو ميركاتو“ الإيطالية، فإن اللاعب البرازيلي أصبح على رادار صفقات ميلان الصيفية، بعد أن كان هدفًا أساسيًا لإنتر.

وأشارت، إلى أن ميلان سيعقد جلسة مع ممثلي اللاعب في وجود ليوناردو وباولو مالديني، ثنائي إدارة التعاقدات بالروسونيري.

واستشهدت الصحيفة، بمحاولة ميلان من قبل لضم اللاعب في يناير الماضي، لكن برشلونة طلب قيمة لا تقل عن 50 مليون يورو، لأنهم لا يريدون بيع البرازيلي.