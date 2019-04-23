”آس“ تنشر موعدًا افتراضيًا يتجاوز فيه برشلونة عدد ألقاب ريال مدريد في الدوري الإسباني (فيديو)

نشرت صحيفة “ آس “ فيديو خصصته لصراع برشلونة من أجل تجاوز ألقاب ريال مدريد في الدوري الإسباني مركزة على موعد مفترض بالنظر لما حققه الفريق الكاتالوني في 15 موسم الأخيرة.

وحسب الصحيفة يستعد برشلونة للفوز بلقبه رقم 26 في الليغا ليقلص الفارق عن ريال مدريد ل7 ألقاب فقط حيث يتوفر الفريق الملكي على 33 لقبًا.

واستندت الصحيفة على ما قبل موسم 2004-2005 وما بعده، أي فترة ظهور النجم الأرجنتيني في برشلونة والتي تصل للموسم رقم 15.

وقبل ظهور ميسي كان عدد ألقاب ريال مدريد 29 لقبًا مقابل 16 لقابًا لبرشلونة وفي ظرف 15 موسمًا فاز برشلونة ب10 ألقاب باحتساب لقب الموسم الحالي وريال مدريد ب4 ألقاب ولقب لأتلتيكو مدريد.

وحسب الصحيفة فبرشلونة يكسب لقبين إضافيين عن ريال مدريد كل 5 مواسم وبالتالي فسيكون الوضع على الشكل التالي..

2024 : الفارق سيتقلص لـ5 ألقاب فقط

2029 : الفارق سيتقلص لـ3 ألقاب فقط

2034 : الفارق سيصبح لقبًا واحدًا فقط لفائدة ريال مدريد

2039 : برشلونة سيتجاوز ريال مدريد بفارق لقب .

وحسب الصحيفة فدون ميسي عدد ألقاب ريال مدريد في الدوري 40 % مقابل 22 %لبرشلونة.

ومع تواجد ميسي أصبحت نسبة برشلونة 67 % من ألقاب الليغا مقابل 22 % لريال مدريد.

وتبقى دراسة الصحيفة مرهونة بتوفر برشلونة خلال 15 موسمًا على ميسي لكن النجم الأرجنتيني سيعتزل أو سيرحل عن الفريق بعد موسمين أو 3.