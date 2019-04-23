الهلال مع الاستقلال وبيراميدز ضد الزمالك وبرشلونة مع ألافيس.. مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا والمباراة المؤجلة بين الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي في كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الـ 23 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

إياب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقي:

الهلال السوداني VS النجم الساحلي التونسي، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6 .

دوري أبطال آسيا:

الزوراء العراقي VS النصر السعودي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2 وقناة الكأس HD 6.

الهلال السعودي VS الاستقلال الإيراني، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3 و وقناة الكأس HD 7.

ذوب آهن الإيراني VS الوصل الإماراتي، الساعة الـ18:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4 وقناة الكأس HD 8.

العين الإماراتي VS الدحيل القطري، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1 و وقناة الكأس HD 3.

الدوري الإنجليزي:

واتفورد VS ساوثامبتون، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1 .

توتنهام هوتسبير VS برايتون، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2 .

الدوري الإسباني:

الافيس VS برشلونة، الساعة الـ22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري المصري:

بيراميدز VS الزمالك، الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.

الدوري الأردني:

الوحدات VS الأهلي، الساعة الـ19:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:30 بتوقيت القاهرة على القناة الرياضية الأردنية.

قبل نهائي كأس الجزائر:

شبيبة بجاية VS وفاق سطيف ، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الثالثة .

نهائي كأس أمير الكويت:

القادسية VS الكويت، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على الكويت الرياضية وقناة الكأس HD 2.