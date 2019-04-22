آرثر ميلو يتحدث عن ذكاء ليونيل ميسي ووسامة جيرارد بيكيه.. فماذا قال؟

يتألق البرازيلي آرثر ميلو في موسمه الأول مع برشلونة، لكن له بعض الآراء فيما يتعلق بزملائه في النادي الكتالوني داخل غرفة خلع الملابس، خاصة جيرارد بيكيه وليونيل ميسي.

وقال آرثر ميلو لصحيفة ”إل أوليفيرا“ البرازيلية عن حياته في كامب نو، وتحدث تحديدًا عن بيكيه وميسي، وكذلك بعض زملائه الآخرين في الفريق.

وقال آرثر: ”بيكيه وسيم للغاية. فهو طويل القامة ذو وجه جميل ويبدو دائمًا أنه يشبه العريس في حفل زفاف. كما أنه يمزح دائمًا مع الجميع“.

وأشاد لاعب الوسط البرازيلي بقائده ميسي، لكن لأسباب فنية وتفوقه كلاعب، قائلًا: ”ميسي مدهش داخل وخارج الملعب. إنه قائدنا في غرفة الملابس، فهو يقرأ ويفهم كرة القدم أفضل من أي شخص آخر وذكي للغاية. إنه يتحدث إلى الجميع وما زلت لا أصدق أن هذا هو ميسي!“.

ووضع آرثر نفسه كلاعب مهم في تشكيلة إرنستو فالفيردي، واعترف أن الأمور سارت معه بشكل أسرع مما توقع، موضحًا: ”لم أتوقع اللعب كل هذا الكم من المباريات في موسمي الأول. اعتقدت أنه يجب عليّ المرور بفترة تكيف وتأقلم، لكن جميع زملائي في الفريق ساعدوني كثيرًا للظهور بهذا المستوى“.

واقترب برشلونة من حسم لقب الليغا بعد انتصار صعب 2/1 على ضيفه ريال سوسيداد باستاد كامب نو، يوم السبت الماضي، ليستعيد فارق الـ 9 نقاط في الصدارة.

ويملك برشلونة 77 نقطة بعد 33 مباراة متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.