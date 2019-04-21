كوتينيو يفسر طريقة احتفاله بسد أذنيه.. ويتحدث عن مباراة برشلونة ضد ليفربول (فيديو)

حرص البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح نادي برشلونة الإسباني، على تهدئة الأجواء مع جمهور البلوغرانا، بسبب احتفاله المثير للجدل بعد تسجيل هدفه في مرمى مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأغضب النجم البرازيلي جماهير فريقه، بعد أن قام بسد أذنيه في إشارة منه لعدم اهتمامه بالانتقادات التي توجه له بسبب انخفاض مستواه.

وظهر كوتينيو مع أحد مشاهير منصة ”يوتيوب“ ويدعى ”Koko DC“، ليوضح ما كان يقصده من هذا الاحتفال، قائلًا: ”كنت دائمًا أحترم الجميع، وكذلك هنا، وجزء كثير من الصحافة، ليس لديهم هذا الاحترام، على الرغم من أنني كرست نفسي للمباريات والمران، وفي الحقيقة هي أن الناس يجب أن يرون أنني أغطي أذني للحفاظ على التركيز في المباراة، بحيث لا يؤثر أي شيء على عملي“.

وأضاف: ”طريقة احتفالي (سد الأذنين)، كانت بمثابة التحرر من انتقادات الصحف، ويجب أن أكررها بضع مرات من أجل التركيز على عملي في الملعب“.

وعن مباراة برشلونة ضد فريقه السابق ليفربول في قبل نهائي دوري الأبطال، أشار: ”سيكون شيئًا مميزًا للغاية أن ألعب ضد ليفربول، أنا أتطلع إلى هذه اللحظة، ومن الصعب توضيح الأجواء في أنفيلد، هناك يخلقون جوًّا لا يصدق، عليك أن تكون في هذا الملعب، لتعرف ذلك“.

يذكر أن مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول ستكون على ملعب ”كامب نو“، يوم الـ1 من مايو المقبل، والإياب على ملعب ”آنفيلد“، يوم الـ7 من الشهر ذاته.

وعن مثله الأعلى في الملاعب، شدد: ”مثلي الأعلى كان دائمًا رونالدينيو، وكنت أتمنى أن ألعب معه، شعرت بالتوتر في اليوم الذي قابلته فيه، ولدي صورة معه، أيضًا شعرت بالتوتر عندما قابلت ميسي للمرة الأولى، وأن أكون قريبًا منه“.

وبسؤاله إذا لم يكن هناك ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، فمن يجب أن يكون الرقم واحد؟.. أجاب: ”هناك محمد صلاح، ونيمار وهازارد، الأمر صعب“.