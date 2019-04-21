زيدان: كريم بنزيما أفضل مهاجم في العالم

أشاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد بمهاجمه كريم بنزيما، ووصفه بأنه أفضل مهاجم صريح في العالم، بعدما سجل مواطنه الفرنسي 3 أهداف في الفوز 3/0 على أتلتيك بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني، اليوم الأحد.

ورفعت ثلاثية بنزيما رصيده إلى 21 هدفًا في قائمة هدافي المسابقة ليتقدم للمركز الثاني خلف ليونيل ميسي قائد برشلونة، ويرفع رصيده إلى 30 هدفًا في كافة المسابقات هذا الموسم.

وسجل بنزيما (31 عامًا)، بهذه الثلاثية، آخر 8 أهداف لريال مدريد. وقال زيدان:“أدرك قدرات بنزيما جيدًا، والجميع يعرف ذلك، وكم الأهداف التي يسجلها لا يصدق، وأنا سعيد للغاية من أجله“.

وأضاف زيدان:“ما يفعله حاليًا مع حقيقة تأخره بفارق هدفين فقط عن أفضل إجمالي رصيد أهداف طوال مسيرته يفصح عن كل شيء، والجميع يمكن أن يختار أفضل مهاجم في العالم، وبالنسبة لي هو كريم“.

وواصل زيدان:“إنه يتمتع بالثقة، ويدرك أنه يمكنه التطوير أيضًا، وهذا أمر رائع، وما يفعله لا يفاجئني على الإطلاق“.

ورغم ذلك أعرب المدرب الفرنسي عن حيرته من موقف الجماهير تجاه غاريث بيل عقب إطلاقها صيحات استهجان ضد اللاعب الويلزي خلال الانتصار.

واستبعد زيدان الجناح الويلزي من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين بالدوري وبدأ مرة واحدة في آخر 4 مباريات دون أن يسجل في 6 مباريات.

وشارك بيل كبديل قبل 20 دقيقة على النهاية، وأطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده مع أول لمساته للكرة فور نزوله إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال زيدان إنه لا يفهم أسباب تصرف الجماهير بهذا الشكل تجاه بيل، بينما صفّقت لإيسكو الذي نزل الملعب في التوقيت ذاته، وسنحت فرصة جيدة لبيل لإنهاء صيامه عن الأهداف عندما أرسل الكرة من أعلى رأس إياغو هيريرين حارس أتلتيك بلباو، لكنها ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأضاف زيدان:“سنحت له فرصة للتسجيل، وكان سيبقى رائعًا لو فعلها، لكن الأمور لم تكن معه على ما يرام“.

وعوّض بيل الفرصة الضائعة عندما صنع الهدف الثالث لبنزيما.