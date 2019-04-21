ترتيب هدافي الدوري الإسباني.. كريم بنزيما يزاحم سواريز وميسي‎ (صورة)

واصل كريم بنزيما تسجيل الأهداف ليؤكد نفسه كنجم أوحد لريال مدريد هذا الموسم بفضل ثلاثية ”هاتريك“ في شباك أتلتيك بلباو ضمن المرحلة الـ33 للدوري الإسباني.

ورفع بنزيما رصيده من الأهداف إلى 21 هدفًا ليقتنص المركز الثاني من لويس سواريز نجم برشلونة الذي تراجع للمركز الثالث بفارق هدف واحد.

ويغرد في صدارة القائمة النجم وقائد النادي الكتالوني ليونيل ميسي برصيد 33 هدفًا قبل 5 جولات على نهاية المسابقة، ما يجعله المرشح الأوفر حظًا للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هدافي القارة الأوروبية.

وفيما يلي قائمة الهدافين:

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 33 هدفًا.

2. كريم بنزيما، ريال مدريد، 21 هدفًا.

3. لويس سواريز، برشلونة، 20هدفًا.

4. كريستيان ستواني، جيرونا، 17 هدفًا.

5. وسام بن يدر، (إشبيلية)، إياغو أسباس (سيلتا فيغو)، ولكل منهما 16 هدفًا.

6. أنطوان غريزمان، أتلتيكو مدريد، 14 هدفًا.