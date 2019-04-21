”هاتريك“ كريم بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع ريال مدريد فوزًا مثيرًا على ضيفه أتلتيك بيلباو، الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد بعد كرة عرضية من ماركو أسينسيو، حولها بالرأس في أقصى يسار مرمى الحارس هيريرين، في الدقيقة 47.

وضاعف كريم بنزيما النتيجة لريال مدريد، وبالرأس أيضًا في الدقيقة 76.

ووواصل بنزيما تألقه وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 91، حيث استغل تقدم هيريرين حارس بيلباو بخطأ فادح.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عن 46 نقطة في المركز السابع.

هدف ريال مدريد الاول عن طريق بنزيما ….#ريال_مدريد_بيلباو pic.twitter.com/3CAz2KK1U2 — Mohammed Mustafa (@HMMOOD491) ٢١ أبريل ٢٠١٩

ريال مدريد 2 × 0 اتليتك بلباو .. هدف بنزيما الثانيhttps://t.co/hFVjHmMYLh — Abdulaziz (@alamiHD1) ٢١ أبريل ٢٠١٩