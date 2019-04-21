كريم بنزيما يحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ ريال مدريد

سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما هاتريك لريال مدريد في مرمى أتليتك بلباو ليقوده إلى الفوز 3-0، ويصعد إلى المركز الثاني في لائحة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 21 هدفًا.

وأصبح المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 27 سنة أول لاعب في تاريخ ريال مدريد، يسجل 8 أهداف على التوالي للفريق دون أن يزاحمه أي لاعب في الفريق في 5 لقاءات الفريق الأخيرة.

وبدأ بنزيمة سلسلة أهدافه الثمانية بهدف الفوز في مرمى هويسكا 3-2 ثم سجل الهدف الوحيد في خسارة الفريق أمام فالنسيا 2-1 ثم هدفي الفوز في مرمى إيبار 2-1 ثم هدف التعادل في مرمى ليغانيس 1-1 ثم هاتريك في مرمى أتليتك بلباو 3-0 .

وأصبح رصيد بنزيما هذا الموسم 29 هدفًا، وهو على بعد 3 أهداف من أفضل سجل شخصي 32 هدفًا موسم 2011-2012 .

كما يحتاج بنزيمة لتسجيل الهدف القادم لريال مدريد أمام خيتافي ليعادل رقم كل من: ميسي (برشلونة)، وكيني (سبورتينغ خيخون)، وكودرو (ريال سوسيداد)، والذين سجلوا لفرقهم 9 أهداف على التوالي.