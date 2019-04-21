هل يلعب غاريث بيل في الدوري الإماراتي الموسم المقبل؟

أصبح رحيل الويلزي غاريث بيل من نادي ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الجاري، أمرًا مؤكدًا، في ظل قرار الفرنسي زين الدين زيدان بالاستغناء عن اللاعب، وعرضه للبيع.

ولا يعتمد زيدان على بيل في التشكيلة الأساسية للريال في المباريات الأخيرة، ومنحت إدارة ريال مدريد الاختيار لنجمها الويلزي كي يحدد وجهته المقبلة.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ترغب في الحصول على خدمات بيل الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية إن بيل ربما يدرس الانتقال إلى وجهة يبحث من خلالها عن الأموال.

وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن بيل يرغب في الحصول على راتب أسبوعي يصل إلى 600 ألف جنيه إسترليني، وهو الرقم الذي يمكن ألا يجده في أندية أوروبية، خاصة مع اقتراب عمره من الثلاثين عامًا.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”ستكون الوجهة المرشحة لغاريث بيل حال رغبته في الحصول على هذا الراتب مقتصرة على الصين أو الولايات المتحدة أو دولة الإمارات العربية المتحدة“.

ولعب بيل هذ الموسم 39 مباراة مع ريال مدريد، أحرز خلالها 14 هدفًا، وصنع 5 أخرى، وحطم آمال جماهير ريال مدريد في أن يعوّض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الريال مطلع الموسم الجاري إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.