وكيل أعمال غاريث بيل يهين جماهير ريال مدريد

انتقد جوناتان بارنيت وكيل النجم الويلزي غاريث بيل، تعامل جماهير ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو مع موكله خلال الكلاسيكو الأخير في الليغا، والذي انتهى بفوز برشلونة 1/0، وظهر بمستوى سيئ من النجم الويلزي.

وواجهت الجماهير النجم الويلزي بصافرات الاستهجان طيلة المباراة، وهتف بعضها ضده ”بيل ارحل“ في إشارة لرفضهم بقاءه في الفريق.

وقال وكيل أعمال النجم الويلزي لشبكة ”سكاي سبورت“: ”بصراحة يجب أن نشعر بالخجل منهم، غاريث بيل يستحق احترامًا أكبر من الطريقة التي عومل بها من طرف أنصار ريال مدريد“.

وأضاف ”هذا الجيل من أنصار ريال مدريد سيتحدثون ولسنوات طويلة عن أهداف غاريث بيل“.

واختتم: ”يجب على هؤلاء المشجعين تقبيل قدميه“.

وظهرت عدة تقارير إعلامية تؤكد ابتعاد النجم الويلزي عن زملائه في ريال مدريد،وعدم بذل مجهود كبير لمساعدة الفريق في المباريات الأخيرة.