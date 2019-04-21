الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

تجمع المباراة بين ريال مدريد صاحب المرتبة الثالثة بـ61 نقطة، وبلباو السابع بـ46 نقطة.

يبحث ريال مدريد عن الفوز في هذه المباراة من أجل الضغط على أتلتيكو مدريد والمنافسة على المركز الثاني في الترتيب العام، في حين يسعى فريق أسود الباسك إلى تحقيق فوز طال انتظاره على ملعب سانتياغو برنابيو والمنافسة على مركز مؤهل للدوري الأوروبي.

أتلتيك بلباو لم يخسر في آخر ثلاث مباريات أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهي أفضل سلسلة خالية من الهزائم منذ فوزه ثلاث مرات متتالية مع المدرب إرنستو فالفيردي في فبراير 2005.

بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضد جيرونا وغريمه التقليدي برشلونة، فقد تمكن ريال مدريد من الفوز في آخر ثلاث مباريات متتالية على أرضية ميدانه.

أتلتيك بلباو خسر في 12 من آخر 13 مباراة في الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو وتعادل مرة واحدة، في حين تلقى هناك 45 هدفًا في المجموع، بمعدل 3.4 في المباراة الواحدة.

كريم بنزيما شارك بتسجيل 13 هدفًا في 18 مباراة ضد أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، حيث أحرز ثمانية أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة، لكنه لم يشارك بأي هدف في آخر ثلاثة لقاءات.

زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، لم يتذوق طعم الهزيمة في آخر خمس مباريات على التوالي في الدوري الإسباني كمدرب ضد أتلتيك بلباو، محققًا ثلاثة انتصارات وتعادلين اثنين.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات، 17:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت القاهرة، وتذاع المواجهة على قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق حفيظ دراجي.