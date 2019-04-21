كارديف سيتي ضد ليفربول وريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كارديف سيتي ضد ليفربول وريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو.. مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تستكمل اليوم الأحد مباريات الدوري الإنجليزي بلقاءات مهمة أبرزها كارديف سيتي مع ليفربول وإيفرتون ومانشستر يونايتد.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد الـ21 من أبريل/ نيسان، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيتي مكة المكرمة، والقاهرة:

الدوري الإنجليزي:

إيفرتون VS مانشستر يونايتد، الساعة الـ15:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ14:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

كارديف سيتي VS ليفربول، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2.

آرسنال VS كريستال بالاس، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 1.

الدوري الإسباني:

ريال مدريد VS أتلتيك بيلباو، الساعة الـ17:15 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:15 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

ريال بيتيس VS فالنسيا، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3.

الدوري الألماني:

فرايبورغ VS بروسيا دورتموند، الساعة الـ16:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD5.

هيرتا برلين VS هانوفر، الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD5.

الدوري الفرنسي:

تولوز VS ليل، الساعة الـ16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ15:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

باريس سان جيرمان VS موناكو، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6.

الدوري المغربي:

الوداد البيضاوي VS الرجاء البيضاوي ، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية HD و beIN SPORTS HD.

اتحاد طنجة VS نهضة بركان، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية HD.

أولمبيك أسفي VS الجيش الملكي، الساعة الـ20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناة تمازيغت المغربية.

الفتح الرباطي VS حسنية أغادير، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على القناة المغربية الرياضية HD وقناة beIN SPORTS HD .

الدوري التونسي:

الاتحاد المنستيري VS الترجي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 1.

الملعب القابسي VS الصفاقسي، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على القناة الوطنية التونسية 2.

الدوري الجزائري:

وفاق سطيف VS اتحاد العاصمة، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الثانية.

شباب بلوزداد VS نصر حسين داي، الساعة الـ18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على القناة الجزائرية الرابعة.

الدوري اللبناني:

العهد VS النجمة، الساعة الـ17:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ16:00 بتوقيت القاهرة على قناة لبنان الرياضية الفضائية.

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