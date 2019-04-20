ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد أمام إيبار (صورة)

اقترب برشلونة من حسم لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني بعد انتصار صعب 2-1 على ضيفه ريال سوسيداد على إستاد نو كامب اليوم السبت، بفضل هدفي ثنائي الدفاع كليمو لينجليه وجوردي ألبا ليستعيد الصدارة بفارق تسع نقاط.

ويملك برشلونة 77 نقطة بعد 33 مباراة متقدمًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني الذي تغلب 1-صفر على مستضيفه إيبار في وقت سابق من يوم السبت.

وسجل المدافع الفرنسي لينغليه هدفه الأول في الدوري مع برشلونة، ليفتتح النتيجة أمام الفريق الضيف العنيد في نهاية الشوط الأول بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها عثمان ديمبلي.

وكوفئ سوسيداد على أسلوبه الذكي إذ أدرك خوانمي التعادل في الدقيقة 62 بعد تمريرة من ميكيل ميرينو وسدد في مرمى مارك-أندريه تير شتيغن.

لكن برشلونة استعاد تقدمه على الفور بعد تمريرة من ليونيل ميسي إلى ألبا الذي سدد في الزاوية البعيدة.

وسيحصد الفريق الكتالوني اللقب للمرة 26 في مسيرته لو انتصر على ألافيس وليفانتي يومي الثلاثاء والسبت المقبلين على الترتيب.

كما يمكنه حسم اللقب يوم الأربعاء إن فاز على ألافيس وخسر أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا.