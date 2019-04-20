نادي برشلونة يعبر ريال سوسيداد ويقترب بقوة من حسم لقب الدوري الإسباني (فيديو)

اقتنص نادي برشلونة انتصارًا ثمينًا بنتيجة (2-1) على ريال سوسيداد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

وسجل لبرشلونة لينغليت في الدقيقة (45+1)، وجوردي ألبا في الدقيقة 64، بينما سجل هدف ريال سوسيداد الوحيد خوانمي في الدقيقة 62.

وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، وتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 41 نقطة في المركز العاشر، ويقترب بشكل كبير من حسم اللقب.

واقتنص الفرنسي كليمونت لينغليت الهدف الأول لبرشلونة، في الدقيقة 46، حيث نفذ زميله عثمان ديمبلي ركلة ركنية ليضع لينغليت الكرة برأسه أقصى يسار رولي حارس سوسيداد.

ونجح خوانمي بتسجيل هدف التعادل لريال سوسيداد في الدقيقة 62، حيث هرب من رقابة الدفاع واستغل تمريرة سحرية في العمق من زميله ميكيل ميرينو، وأسكن الكرhttps://twitter.com/Ahdaf1200002/status/1119700232697257990ة في الشباك.

وجاء الرد السريع من برشلونة، في الدقيقة 64، حيث استقبل جوردي ألبا تمريرة من ميسي وتوغل في منطقة جزاء سوسيداد، وسدد أقصى يسار الحارس رولي.