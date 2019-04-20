أهداف مباراة برشلونة وريال سوسيداد.. 2-1 لـ“البلوغرانا“ (فيديو)

سجل كليمونت لينغليت الهدف الأول لفريق برشلونة في شباك نظيره سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ويأمل البلوغرانا في العودة إلى سلسلة الانتصارات، بعدما تعثر في الجولة الماضية، حيث سقط في فخ التعادل السلبي أمام هويسكا دون أهداف.

هدف لونجلي بكامل الإعادات pic.twitter.com/aCzZusrXbk — FCBW Media ???? (@Barcelona_M63) April 20, 2019

وفي الدقيقة 62 يتعادل خمينيز لوبيز لفريق ريال سوسيداد.

وفي الدقيقة 64 يعود جوردي ألبا ويضع البلوغرانا في المقدمة بهدف ثان.

ويحتل فريق برشلونة المركز الأول في جدول الترتيب العام برصيد 74 نقطة وبفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق أتلتيكو مدريد الوصيف، في حين يحتل فريق سوسيداد المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

ويسعى برشلونة في هذا اللقاء إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث والاقتراب أكثر من حصد اللقب.