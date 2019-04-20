لماذا قرر نادي برشلونة منع لاعبيه الصغار من الحصول على الجوائز الفردية؟

قرر نادي برشلونة منع لاعبيه الصغار من تسلم الجوائز الفردية في المسابقات التي تجرى لهذه الفئات بـ7 لاعبين كإجراء تأهيلي، لمنع تشجيع الفردية داخل الفرق الصغرى والتركيز على الكرة الجماعية كفريق.

وجاء القرار ليضع اللاعبين الناشئين للفريق خارج الجوائز الفردية انطلاقًا من، اليوم الأحد، حيث خسر لاعبوه الصغار في كلاسيكو أمام صغار ريال مدريد 2-1 في نهائي كأس ”أنسكار كوب“.

وكان فالنسيا أول من اتخذ هذه الخطوة في إسبانيا كإجراء تأهيلي للصغار ليركزوا على اللعب الجماعي كفريق وليس على الفرديات، في إطار إعدادهم للمستقبل واتخذ برشلونة ثاني قرار في إسبانيا.

وتساءلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن كانت بقية أندية الليغا ستنضم لقرار فالنسيا وبرشلونة بمنع اللاعبين من تسلم الجوائز الفردية بغرض فرض إلغائها من قبل المنظمين في المستقبل.

وبالمقابل أبقى برشلونة على الجوائز الجماعية التي يحصل عليها الفريق في الفئات الصغرى كجائزة الروح الرياضية أو أفضل فريق.

ويخص المنع اللقاءات التي تُجرى بـ7 لاعبين، بينما اللقاءات التي تُجرى بـ11 لاعبًا فلم يمسها منع إدارة الفريق.