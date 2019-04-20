زيدان يتحدث عن سوق الانتقالات الصيفية.. والضمانات التي تلقاها لعودته لقيادة ريال مدريد

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، الحديث عن اللاعبين الذين طلب التعاقد معهم في سوق الانتقالات الصيفية، مشددًا على تركيز فريقه في مباراة غد الأحد، ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، يوم السبت: ”مصير غاريث بيل؟ لم أتحدث عن ذلك ولن أتحدث، فنحن نفكر في مباراة الغد ولا شيء آخر“.

وتابع: ”مبابي؟ لن أذكر أسماء، نحن ندرس كل هذه الأشياء، وسنتحدث عنها في الوقت المناسب.. سأتحدث مع النادي، لأنني أعرف بالفعل ما أريده“.

أسينسيو وفاييخو

وعما يتوقعه من أسينسيو، أجاب زيدان: ”نعلم من هو أسينسيو، إنه شاب ولاعب في ريال مدريد، والموسم كان صعبًا على الجميع، وليس عليه فقط“.

زيدان يؤكد أنه يعرف ما يريد في سوق الانتقالات و سوف يحدث النادي عن طلباته pic.twitter.com/DK4yAaK6By — أخبار ال18 (@al18_news) April 20, 2019

وبشأن ما إذا كان لعب نهائي دوري الأبطال في مدريد يشعره بالضيق، في ظل غياب الريال عنه، قال: ”لا، أنا بخير، واللاعبون يريدون الخروج من هذه الكبوة، ويفكرون دائمًا في الفوز بكل شيء.. وأنا لا أحترق“.

وبخصوص فاييخو، رد المدرب الفرنسي: ”إنه يستحق أن يلعب كل المباريات، وسيفعل ذلك، فهو لديه الجودة، الجانب السلبي الوحيد الذي كان يُعاني منه هو الآلام، لكن عندما يكون جيدًا سيلعب.. وسيحدث ذلك قبل نهاية الموسم“.

وعن إصابة كورتوا، أشار: ”أعتقد أنه يعاني من آلام، وعليه أن يتعامل معها.. لكنه أفضل حاليًا، وأعتقد أنه سيتدرب مع الفريق يوم الإثنين“.

وعن الضمانات التي تلقاها لقبول عودته لقيادة ريال مدريد، شدد: ”لقد أردنا تغيير الأمور، وليس الظروف، وتحدثنا عما سنكون قادرين على القيام به، وسنرى ما يمكننا تحقيقه في السوق.. لكن من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات، فهي إلزامية على الجميع“.

وأشار إلى أن التغيير سيطال أيضًا طريقة لعب الريال، خلال الموسم المقبل.

وبخصوص تقنية الفيديو، قال زيدان: ”أعتقد أنها ستتحسن بمرور الوقت، هذا واضح.. الأمر الوحيد الذي يبدو غريبًا هو الإعادات، أحيانًا لا نرى نفس الشيء من كل زاوية، وهناك إعادات غريبة“.

وفيما يتعلق بمباراة الغد، أجاب: ”أتلتيك بيلباو أفضل حالًا الآن، ودائمًا كان فريقًا صعبًا للغاية، وغدًا سيُسبب لنا المشاكل.. لكنها ستكون مباراة جيدة لتحقيق نتيجة أفضل، حيث نريد الفوز“.