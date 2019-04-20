فينيسيوس جونيور مفاجأة زيدان في مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

أنهى ريال مدريد استعداده لاستضافة أتليتك بلباو، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي قد تشهد عودة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور للمشاركة مع الفريق.

وأجرى الفريق تدريبه الأخير اليوم السبت بمشاركة الألماني توني كروس، الذي تمرّن بشكل منفرد في التدريب السابق مع الفريق بعد غيابه عن مواجهة ليغانيس بسبب التهاب في المعدة، لكنه قد يعود للتشكيلة الأساسية أمام أتلتيك بلباو.

وتعادل ريال مدريد 1/1 مع مستضيفه ليغانيس، الإثنين الماضي، في أحدث حلقة بسلسلة النتائج المحبطة خلال موسم كارثي لحامل لقب دوري الأبطال.

وذكرت صحيفة ”مونديو ديبورتيفو“ أن مفاجأة زين الدين زيدان خلال المباراة قد تكون مشاركة الشاب البرازيلي الذي تدرب مع زملائه بعد إصابته في الخامس من مارس الماضي خلال مواجهة أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا.

وغادر فينيسيوس، البالغ من العمر 18 عامًا، الملعب وهو يبكي في الشوط الأول خلال هزيمة ريال 1/4 على ملعبه أمام أياكس ليخسر بطل آخر 3 نسخ للبطولة بنتيجة إجمالية 3/5 ويودع دوري أبطال أوروبا.

واستدعى زيدان حارسه الشاب ألتوب لاعب فريق تحت 19 عامًا للتدريبات في ظل غياب تيبو كورتوا للخضوع لبرنامج تأهيلي.

ويفتقد ريال مدريد المدافع سيرجيو راموس والمهاجم ماريانو دياز، بالإضافة إلى ألفارو أودريوزولا الذي تعرض أثناء مران فريقه أمس لكسر في الترقوة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 61 نقطة، ويبتعد بـ4 نقاط خلف أتلتيكو مدريد الوصيف وبـ13 نقطة عن برشلونة المتصدر.