موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف نادي برشلونة منافسه ريال سوسيداد، اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتقام المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 74 نقطة، مقابل 41 نقطة لريال سوسيداد في المركز العاشر.

وفاز برشلونة 2/1 في مباراة الذهاب.

وقال إرنيستو فالفيردي، قبل المباراة: ”لديهم لاعبون رائعون، لكن الدافع لنا هو رغبتنا في الفوز.. يمكننا الحصول على 9 نقاط تجعلنا أبطالًا لليغا“.

وتابع فالفيردي ”نحن نلعب من أجل اللقب، وهذه ليست مجرد مباراة، لكنها قد تكون خطوة مهمة للغاية نحو التتويج“.

وعن مواجهة ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قال فالفيردي: ”إنهم خصم قوي للغاية، لديهم خط هجوم أوضح إمكانياته هذا الموسم والموسم الماضي“.

وأردف ”العام الماضي وصلوا إلى نهائي دوري الأبطال، وهذا الموسم أيضًا قدموا بطولة رائعة، بينما يقاتلون كذلك من أجل لقب الدوري الإنجليزي.. إنها مواجهة جذابة للغاية، وستكون صعبة جدًا“.