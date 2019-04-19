فرانكي دي يونغ يهدد برشلونة

تعهد النجم الهولندي الشاب فرانكي دي يونغ بالعمل على هزيمة فريقه المستقبلي برشلونة، في حال مواجهة فريقه الحالي اياكس للفريق الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحرص النجم الهولندي الذي انتقل لبرشلونة في صفقة كلفت الفريق حوالي 75 مليون يورو، على وضع حد للتكهنات لأي تهاون من خلال فيديو قال فيه: ”نهائي أمام برشلونة سيكون مميزًا، لكني لست مهتمًا بمن سنواجه في النهائي طالما أني لاعب في أياكس فإني أرغب في كونه يفوز.“

وأضاف النجم الهولندي الشاب: ”لن أكون متوترًا من كوني سألعب لبرشلونة في المستقبل، سأحاول هزيمتهم كما فعلنا مع ريال مدريد.“

وسينتقل دي يونغ لبرشلونة بداية من شهر يوليوز القادم حسب الاتفاق بين الفريقين، لكن النجم الهولندي مستمر في قيادة فريقه الحالي نحو إنجاز تاريخي عبر الفوز بثلاثية الدوري والكأس في هولندا ودوري أبطال أوروبا.

ويبقى على دي يونغ وأياكاس التخلص من توتنهام في نصف النهائي، كما على برشلونة التخلص من منافس قوي هو ليفربول قبل بلوغ نهائي واندا ميتروبوليتانو في مدريد.