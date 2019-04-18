ريال مدريد يعلن وفاة أغوستين هيريرين (صورة)

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، وفاة أغوستين هيريرين، المندوب التاريخي للفريق.

وقال ريال مدريد في بيان: ”ننقل أعمق التعازي إلى عائلة وأصدقاء مندوبنا الميداني التاريخي“.

وأضاف البيان ”كان أغوستين هيريرين، البالغ من العمر 84 عامًا، مرتبطًا بريال مدريد لأكثر من 50 عامًا، حيث تعاون مع النادي بجميع فئاته الدنيا، في كاستيا، وأخيرًا كمندوب ميداني لريال مدريد، لقد كانت مسيرته المهنية مثالًا على قيم نادينا الذي كرّس حياته طوال حياته“.

”لقد كان دائمًا يتمتع بمودة واعتراف جميع رؤساء ومجالس نادينا، وكذلك اللاعبين وكل ريال مدريد“.

وفي العام 1996، كلّف الرئيس السابق لورينز سانز أغوستين هيريرين بمساندة ومساعدة الوافدين الجدد مثل البرازيلي روبيرتو كارلوس، والهولندي كلارنس سيدروف، والصربي بريدراج مياتوفيتش، والكرواتي دافور شوكر، ثم تم تعيين هيريرين رسميًا مندوبًا للنادي العام 1999 حيث بقي حتى العام 2017.

وكان هيريرين أحد أكثر المقربين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على مدار 9 مواسم قضاها في ريال مدريد، قبل أن يرحل رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.