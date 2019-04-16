زيدان يقرر الاستغناء عن 5 لاعبين ويحسم موقف 3 آخرين في ريال مدريد

كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية موقف الفرنسي زين الدين زيدان من حركة التغييرات الكبرى المرتقبة في صفوف نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن زيدان أبلغ إدارة ريال مدريد برغبته في رحيل 5 لاعبين عن صفوف الريال؛ نظرًا لعدم احتياجه إليهم في الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة المقربة من ريال مدريد بقولها: ”اتخذ زيدان قراره بشكل نهائي، وأبلغ قيادات الريال رسميًا به، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن اللاعبين الراحلين عن صفوف الميرينغي“.

ومضت تقول: ”يأتي الويلزي الدولي غاريث بيل على رأس قائمة اللاعبين الراحلين عن ريال مدريد بنهاية الموسم، وبالفعل تم إبلاغ مديري أعمال بيل في جلسة يوم 8 أبريل الجاري بقرار الريال ببيع اللاعب نهاية الموسم الجاري، وأن هذا قرار المدرب زيدان، الذي أشرك بيل في 8 دقائق فقط في مباراة ريال مدريد وليغانيس، أمس الإثنين، والتي انتهت بالتعادل 1-1“.

وتابعت بقولها: ”قرر زيدان أيضًا الاستغناء عن كل من: ماريانو دياز، وداني سيبايوس، وماركوس لورينتي، وإبراهيم دياز“.

وأردفت ”آس“ بقولها: ”هناك 3 لاعبين آخرين كان مستقبلهم موضع شك كبير رفقة ريال مدريد، وهم: مارسيلو وإيسكو وتوني كروس“.

ومضت تقول: ”أكد زيدان رغبته في استمرار اللاعبين الثلاثة، وعدم رحيلهم؛ نظرًا لحاجته إلى لاعبين لديهم الخبرة والقدرة على تطبيق فكره الخططي خلال الموسم المقبل“.

وأشارت إلى أن قرار زيدان باستمرار مارسيلو وإيسكو، على وجه الخصوص، يأتي رغم تجميد اللاعبين كثيرًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني السابق سولاري، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول بقائهم رفقة الريال.