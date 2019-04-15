ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف كريم بنزيما في مباراة ريال مدريد وليغانيس (صورة)

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في المباراة التي تجمعه مع ليغانيس، في إطار مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، الإثنين.

وجاء هدف بنزيما في الدقيقة 51 مستغلًا كرة مرتدة سددها هو على المرمى وصدها حارس ليغانيس، قبل أن يعيدها بنزيما على المرمى.

ورفع الهدف رصيد بنزيما إلى 17 هدفًا في المركز الرابع على لائحة الهدافين.

1. ليونيل ميسي، برشلونة، 33 هدفًا.

2. لويس سواريز، برشلونة، 20 هدفًا.

3. كريستيان ستواني، جيرونا، 19 هدفًا.

4. كريم بنزيما، ريال مدريد، 17 هدفًا.

5. وسام بن يدر، إشبيلية 16 هدفًا.