أهداف مباراة ريال مدريد وليغانيس.. 1/1 (فيديو)

سجل جوناثان سيلفا هدفًا لينهي ليغانيس الشوط الأول متقدمًا 1/0 على ريال مدريد، في ختام مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف سيلفا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية على يمين الحارس كيلور نافاس، بمساعدة مارتن بريثويت.

وتعادل كريم بنزيما لريال مدريد في الدقيقة 51، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ويملك ريال مدريد 60 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة عن برشلونة المتصدر.

ويقبع ليغانيس في المركز الثالث عشر ويملك 40 نقطة.

هدف

ليغانيس (١)-٠ ريال مدريد@kooorh_world pic.twitter.com/nhgPzzVaG5 — الكرة العالمية ١ (@EyN9q8dl9meRFF9) ١٥ أبريل ٢٠١٩