بارتوميو: برشلونة لن يتعاقد مع غريزمان وأتمنى تحقيق إنجاز ريال مدريد

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد ليس على طاولة النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال بارتوميو في حواره مع قناة ”TVE“ الإسبانية: ”غريزمان لاعب مع أتلتيكو مدريد ولديه عقد، أحب تواجد اللاعبين الكبار في الدوري الإسباني لأن ذلك يعطي قيمة للبطولة، وللحصول على رُعاة على سبيل المثال“.

وأضاف بارتوميو ”إذا أراد غريزمان الانضمام إلى برشلونة، فسيتعين عليه الحديث مع الفنيين، ولكن اسمه ليس على طاولتنا، وهناك الكثير من التكهنات في الصحافة وبرشلونة لم يتصل به“.

وسعى برشلونة بقوة للتعاقد مع غريزمان في سوق الانتقالات الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب تجديد عقده مع أتلتيكو مدريد، لكن التكهنات برحيل اللاعب الفرنسي عن اتلتيكو مدريد تجددت، مع فشل الفريق الموسم الحالي.

وعن راكيتيتش قال بارتوميو: ”لديه عقد ونحن سُعداء به، قد أجريت محادثة معه في الصيف، وقلت له إنه يمكننا التحدث لتحسين العقد، لكن لم نتحدث عن الموعد، ولأن لدينا حدًا للأجور فالأمر ليس سهلًا، لكننا سنتحدث معه، فهو لاعب لا خلاف عليه“.

كما تحدث رئيس برشلونة عن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي وأوضح: ”جددنا عقده قبل نهائيات كأس العالم، ولا يوجد مشكلة معه، والآن عليه أن يتعافى من إصابته، ونريد أن يقدم أفضل ما لديه، وجود أومتيتي ولينغليت ضمان كبير للدفاع، وأود أن يستمر معنا“.

وأردف ”نيمار؟ لا يمكن له أن يأتي، لأن لدينا مشروعًا رياضيًا آخر مع ديمبلي وكوتينيو ونحن سُعداء بما لدينا، وعثمان يتفوق على نيمار وهو محترف جيد وشاب وصل إلى نادٍ كبير، وهو ليس بالأمر السهل، لكنه مهيأ، وأفضل كثيرًا من نيمار“.

وبسؤاله عن فيليب كوتينيو قال بارتوميو: ”إنه لاعب ممتاز، ويحصل على ثقة المدرب ونحن سُعداء للغاية بوجوده، ولديه عقد وسيستمر مع الفريق، إلا إذا تم دفع الشرط الجزائي في عقده، وهو لدينا لأنه لاعب كرة قدم مختلف“.

وعن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس قال بارتوميو: ”قلت في ذلك الوقت إنه لم يكن أمرًا جيدًا بالنسبة لليغا، ولم تكن أخبارًا جيدة، فنحن ننافس الدوري الإنجليزي ويجب أن يكون لدينا أفضل اللاعبين في العالم“.

وحول إنجاز ريال مدريد بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية أوضح بارتويمو ”هنأت فلورينتينو بيريز(رئيس ريال مدريد)، فهو رقم قياسي وإنجاز مهم للغاية نتمنى أن نحققه في المستقبل“.

وأضاف ”ريال مدريد كان سيئ الحظ بالخروج من دوري الأبطال والكأس والليغا، وسيعود مرة أخرى ويتعاقد مع لاعبين جدد ويكون فريقًا رائعًا، وإذا حدث ذلك هنا، سيكون هناك الكثير من الإثارة“.