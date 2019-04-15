الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليغانيس ضد ريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يواجه ريال مدريد نظيره ليغانيس، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”دي بوتاركي“ ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق رؤوف خليف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة بفارق 14 نقطة، بينما يحتل ليغانيس المركز الـ 12 برصيد 40 نقطة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ موسم 2014-2015 التي يلعب فيها ريال مدريد يوم الاثنين وكان ذلك ضد قرطبة وانتهت المباراة بانتصار ملكي بثنائية نظيفة.

وتبلغ نسبة انتصارات الملكي يوم الاثنين 63%، وفي تاريخه خاض الفريق 19 مباراة أيام الاثنين بحصيلة 12 انتصارًا و3 هزائم، في حين تعادل 4 مرات.

وكان آخر خسارة للنادي الملكي في هذا اليوم، في موسم 2010-2011 ضد برشلونة في ”كامب نو“ جاءت بخماسية نظيفة للنادي الكتالوني.

ومنذ هذه المباراة، لعب النادي الملكي 5 لقاءات في موسم 2010-2011 و2012-2013 و2013-2014 مرتين وأخيرًا ضد قرطبة في 2015، وانتهت جميع هذه المباريات بفوز لريال مدريد.

أما ليغانيس، فلعب 8 مباريات يوم الاثنين محققًا الفوز في 5 مواجهات وخسر 3 مرات ولم يتعادل مطلقًا لتصل نسبة الفوز إلى 62.5%.

وسيكون هذا الموسم الأخير في الليغا الذي سيشهد إقامة مباريات أيام الاثنين عقب قرار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، أنه اعتبارًا من الموسم المقبل لن تكون هناك منافسات في ذلك اليوم.

وليس من المعتاد أن تلعب الفرق ”الكبرى“ أيام الاثنين، لكن في ظل وضع ريال مدريد الحالي، كونه لم يعد ينافس على أي لقب وأصبح خارج دوري الأبطال الأوروبي، فتم تحديد مباراته أمام ليغانيس في ذلك اليوم.