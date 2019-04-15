كاسيميرو نجم ريال مدريد يرفض هجوم الجماهير على غاريث بيل: نكران للجميل

أصبح الويلزي غاريث بيل على بعد خطوات قليلة من مغادرة ريال مدريد الإسباني، بعد 6 سنوات قضاها برفقة الميرنغي، بعد انتقاله من نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي عام 2013، في صفقة قياسية حينئذ، إذ بلغت قيمتها ما يزيد على 100 مليون يورو.

ولم يقدم بيل، البالغ 29 عامًا، المستوى المنتظر منه هذا الموسم، إذ توقع الجميع أن يستطيع اللاعب تعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي مطلع الموسم الجاري، ولكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

وشارك بيل مع ريال مدريد في 38 مباراة هذا الموسم، وأحرز 14 هدفًا، وصنع 5 أخرى.

وعانى الريال من موسم كارثي، بعد الخروج من كأس إسبانيا أمام برشلونة من الدور قبل النهائي، ووداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد أياكس أمستردام الهولندي، وخروجه من المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

من جانبه، رفض البرازيلي كاسيميرو، نجم ريال مدريد، سلوك جماهير النادي مع بيل.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، اليوم الاثنين: ”بالطبع غاريث بيل لا يستحق تلك المعاملة، وإطلاق صافرات الاستهجان ضده بتلك الطريقة لا يليق، لأنه لاعب ساهم في تحقيق العديد من البطولات برفقة الريال، وكان أحد العناصر الرئيسة للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا 4 مرات خلال المواسم الأخيرة“.

وأضاف كاسيميرو: ”من الطبيعي أن نعتاد على الضغوط ونحن نلعب لأندية كبيرة، ولكن عندما تقوم الجماهير بإطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعب فإن هذا يكون موجهًا للفريق بأكمله، لأننا مجموعة متكاملة، ونتأثر بما يعاني منه زملاؤنا“.

وتابع: ”ربما لم يقدم بيل أفضل مواسمه، ولكننا لا يمكن أبدًا أن ننسى ما فعله من أجل ريال مدريد، والأهداف الحاسمة التي سجلها في مسيرته معنا، سيكون ذلك نكرانًا للجميل“.

ويلتقي ريال مدريد، مساء اليوم الاثنين، مع ليغانيس، في المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني.