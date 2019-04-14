زيدان يتحدث عن مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس وغياب توني كروس.. وبديل كريستيانو رونالدو

تحدث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن أسباب غياب توني كروس، لاعب وسط الفريق، عن تدريبات النادي الملكي، اليوم الأحد، قبل مواجهة ليغانيس، غدًا الإثنين، في الدوري الإسباني.

النادي الملكي يحل ضيفًا على فريق ليغانيس، مساء الإثنين، على ملعب ”بوتاركي البلدي“، ضمن لقاءات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”كروس لديه التهاب في المعدة، لم يكن على ما يرام بالأمس، ولم يأت إلى التدريبات، سنرى حالته اليوم وغدًا، لم يشارك في التدريبات، لأنه لم يكن قادرًا على التواجد معنا“.

وبشأن مستقبله والبقاء من عدمه مع ريال مدريد، أوضح: ”كروس لاعب جيد للغاية، لقد قام بأشياء جيدة جدًا في الخمس سنوات الماضية“.

وأضاف: ”أنا أحب عقليته، إنه يتغلب على الضغوطات وهذا يُعجبني، دائمًا أحببت ذلك، كل الموجودين هُنا مهمون وجيدون، بالفعل ستكون هناك تغييرات، ولكنها ستكون بنهاية الموسم“.

وأردف: ”لن أخبرك شيئًا عن كروس، ستعرف كل شيء في نهاية الموسم، أنا أحب توني، وسأعول عليه، هو جيد جدًا، ولن يتغير“.

وعن حارس الفريق كورتوا، شدد: ”كورتوا ليس على ما يرام، لديه إصابة بسيطة ولكن من الأفضل عدم المخاطرة“.

وانتقل زيدان للحديث عن لاعب الفريق السابق كريستيانو رونالدو، قائلًا: ”لا يمكننا تغيير شيء، فقد ذهب كريستيانو واللاعب الذي سيأتي لن يفعل ما فعله كريستيانو أبدًا“.

وأردف: ”يمكنك إحضار لاعبين آخرين، لكن لا أحد يعطيك ما قدمه لنا كريستيانو، لقد سررنا به، ولكن الآن هو في مرحلة أخرى، لقد سئمت من قول الشيء نفسه، لن يتغيّر رأيي“.

وأضاف عن موقف الراحلين: ”لن نقوم بتغيير جميع اللاعبين في الموسم المقبل، ولم أتحدث مع أي لاعب سيرحل عن الفريق، وسيكون هناك وقت محدد للحديث عن تلك الأمور“.

وتابع: ”بالطبع ستكون هناك تعاقدات، لكننا لن نغير الفريق بأكمله، ومع نهاية الموسم ستعرفون ذلك“.

غاريث بيل

أوضح عن توقعاته للويلزي غاريث بيل: ”كما أتوقع من باقي اللاعبين فآمل في ذلك، وستكون لدينا 7 مباريات ومن خلالها سنقوم بالكثير من التغييرات لأننا نريد اللعب بعدة طرق“.

وأتم: ”هنا يوجد العديد من اللاعبين القادرين على تقديم أشياء كثيرة، إيسكو واحد منهم وأنا أحبه“.