صِدام جديد بين فلورنتنو بيريز وزين الدين زيدان بشأن بول بوغبا

ذكرت تقارير صحفية فرنسة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يخالف موقفه مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بشأن التعاقد مع بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وأوضح موقع ”le10sport“، أن بيريز لا يريد انضمام بوغبا إلى ريال مدريد، وهو الموقف الذي يخالف رغبة زين الدين زيدان بضم مواطنه الصيف المقبل.

وبحسب الموقع فإن بيريز يرفض التعاقد مع بوغبا لعدة أسباب أبرزها أن بيريز يفضّل اللاعبين الذين يملكون فرصة التتويج بالكرة الذهبية، وهو ما يتوفر في إدين هازارد لاعب تشيلسي، أو كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.

وأشار ”le10sport“ إلى أن بيريز ليس متحمسًا لفكرة التعاقد مع بوغبا بسبب شخصية اللاعب القوية، حيث سبق أن دخل في توتر شديد مع مدربه السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، قبل أن يرحل الأخير عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

وأخيرًا أوضح الموقع الفرنسي أن بيريز لا يريد التفاوض مع مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا، حيث لا يرتبط رايولا بعلاقة جيدة مع رئيس ريال مدريد.

وأثار بوغبا، البالغ من العمر 26 عامًا، التكهنات حول مستقبله مع مانشستر يونايتد، عندما قال إن اللعب لريال مدريد حلم أي لاعب خاصة عندما يكون مواطنه زين الدين زيدان مدربًا للفريق الملكي.

وانتقل بوغبا إلى مانشستر يونايتد العام 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، ويمتد عقده مع النادي الإنجليزي حتى 2021.