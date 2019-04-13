أتلتيكو مدريد يهزم سيلتا فيغو ويقلص الفارق مع برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني

قلص أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني إلى 9 نقاط بتغلبه على سيلتا فيجو 2-صفر، اليوم السبت، بفضل هدفي أنطوان غريزمان، والفارو موراتا، بواقع هدف في كل شوط.

وفاز برشلونة على أتلتيكو في لقاء قمة جدول الترتيب الأسبوع الماضي ليقترب الفريق الكتالوني بشكل أكبر من لقب آخر للدوري الإسباني، لكن برشلونة منح مطارده أملًا بسيطًا في وقت سابق، اليوم، عندما تعادل سلبيًا بتشكيلة يغلب عليها لاعبون من الصف الثاني مع ويسكا متذيل الترتيب.

وصعب سيلتا، الذي يقع ترتيبه فوق منطقة الهبوط والذي لعب دون كبير هدافيه أياغو أسباس، الأمور على تشكيلة المدرب دييغو سيميوني، وأجبر الحارس يان أوبلاك على التصدي بشكل رائع لثلاث محاولات خلال الشوط الأول.

وانتزع أتلتيكو التقدم على عكس مجريات اللعب في الدقيقة 42 بفضل ركلة حرة لا تصد من غريزمان الذي سدد الكرة في الزاوية العليا لمرمى روبن بلانكو حارس سيلتا.

ومرر الفرنسي غريزمان كرة الهدف الثاني وذلك بعد الاستراحة، حيث أرسل تمريرة دقيقة إلى شريكه الهجومي موراتا الذي راوغ بلانكو بهدوء قبل أن يسدد في الشباك الخالية في الدقيقة 74.

وتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، بينما يملك أتلتيكو 65 نقطة قبل 6 مباريات على النهاية.