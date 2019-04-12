الاتحاد الإسباني يرفض استئناف أتلتيكو مدريد لرفع الإيقاف عن دييغو كوستا

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة، الاستئناف الذي تقدم به نادي أتلتيكو مدريد بشأن إيقاف مهاجمه دييغو كوستا ثماني مباريات على خلفية إهانته للحكم، وهي عقوبة اعتبرها مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني قاسية.

وتعني فترة العقوبة انتهاء موسم كوستا، إذ تتبقى للبطولة سبع مراحل.

وقال الاتحاد في بيان:“رفضت لجنة الاستئناف الطلب الذي تقدم به، صباح اليوم، نادي أتلتيكو مدريد“، علمًا بأن الأخير لا تزال لديه إمكانية رفع القضية إلى المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا.

وكان الاتحاد الإسباني قد فرض، الخميس، عقوبة الإيقاف لثماني مباريات محلية بحق كوستا، على خلفية إهانته الحكم خلال مباراة ضد المتصدر برشلونة الأسبوع الماضي، ما ينهي موسمه الحالي في الدوري المحلي.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم، رأى سيميوني أن العقوبة بحق مهاجمه قاسية، مستبعدًا التقارير عن احتمال بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت اللجنة التأديبية في الاتحاد الإسباني أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا، عوقب بالإيقاف لثماني مباريات، أربع منها سببها ”الإهانات التي وجهها إلى الحكم“ جيل مانزانو، والأخرى للشدّة في التعامل مع الحكم، و“إمساكه“ بذراعه إثر خسارة فريقه أمام برشلونة 0-2.