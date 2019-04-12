هل ينهي داني ألفيس مسيرته في إسبانيا؟

ينتهي عقد البرازيلي داني ألفيس مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو/حزيران المقبل وعمره 35 عاما ويجري حاليا مفاوضات بشأن تجديد عقده مع النادي الفرنسي لكن في نفس الوقت يسعى اشبيلية لإعادة لاعبه السابق إلى أحضانه.

ووفقا لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية فأن ألفيس لديه العديد من العرض بينها من اشبيلية رغم أن سان جيرمان يأمل في تجديد عقده.

ولعب ظهير أيمن برشلونة السابق في اشبيلية بين عامي 2003 و2008 قبل انضمامه إلى النادي الكتالوني وقد أبدى رغبته في العودة إلى الليغا خلال تكريمه مؤخرا في اشبيلية.

وخاض ألفيس 248 مباراة مع اشبيلية سجل خلالها 16 هدفا وصنع 62 فضلا عن تتويجه بلقب الدوري الأوربي وكأس ملك إسبانيا والسوبر الأوروبي والإسباني.

وفي حال عودته لإشبيلية سيكون ألفيس قد عاد من حيث بدأ جولة أوروبية كبيرة ضمت أندية برشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان حيث فاز بـ 39 لقبًا حتى الآن خلال مسيرته.