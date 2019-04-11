داني ألفيس: باريس سان جيرمان يجب أن يستمع إلى نصائحي للفوز بدوري أبطال أوروبا

قال داني ألفيس مدافع باريس سان جيرمان المخضرم إن ناديه الفرنسي يجب أن يستمع إلى نصائحه؛ لكي يتحسن في دوري أبطال أوروبا.

وبفضل تتويجه بلقب دوري الأبطال 3 مرات، وبكأس العالم للأندية 3 مرات، وبكأس الاتحاد الأوروبي مرتين ضمن سجل إنجازاته، أصبح البرازيلي ألفيس أكثر لاعب معاصر تحقيقًا للألقاب.

لكنه يشعر بأن صوته ليس مسموعًا في النادي متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وخرج باريس سان جيرمان من دور الـ16 في دوري الأبطال 3 مرات متتالية وسقط أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم رغم أنه فاز 2/0 في لقاء الذهاب. وقال اللاعب، البالغ من العمر 35 عامًا، لمحطة (أر.أم.سي): ”أعرف كيفية الفوز“.

وأضاف ألفيس المنضم إلى باريس سان جيرمان في 2017 من يوفنتوس والذي يتفاوض لتمديد عقده للموسم المقبل: ”عندما أقول شيئًا أحبّ أن يُنصت إليّ.. ليس لأنني أفضل من البقية وإنما لأنني عشت تجارب عديدة“.

”ربما يكون من الجيد الاستماع إلى توصياتي والاستفادة من خبرتي، فربما يفلح الأمر وربما لا“.

ويرى ألفيس، الذي قضى 6 سنوات مع إشبيلية ثم 8 سنوات مع برشلونة قبل الانتقال ليوفنتوس في 2016، أن سان جيرمان يجب أن يشعر بدرجة أقل من الرضا وأن يدرك بشكل أكبر أن الماضي ليس في صالحه.

وتابع: ”عند مواجهة منافس يحظى بتاريخ كبير في كرة القدم أو الملاكمة أو التنس يجب أن تدرك دائمًا أن التاريخ يقف ضدك“.

ويمكن أن يتوَّج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي يوم الأحد، إذا تجنب الهزيمة أمام ليل صاحب المركز الثاني.