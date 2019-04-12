ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة قائده سيرجيو راموس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، نتيجة التشخيص الطبي لإصابة قائد ومدافع الفريق سيرجيو راموس.

ووفقًا للبيان الرسمي الذي نشره ريال مدريد، أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت، اليوم، من قِبل الخدمات الطبية لريال مدريد، أن سيرجيو راموس يعاني من إصابة من الدرجة الأولى في العضلة النعلية في ساقه اليسرى.

وعلى الرغم من أن الفريق الملكي لم يحدد مدة تعافي راموس من الإصابة، أو فترة غيابه عن الملاعب، فإن هذا النوع من الإصابة يحتاج إلى أسبوعين تقريبًا للتعافي.

وبالتالي، لا يمكن لزيدان الاعتماد على راموس في المباراة المقبلة ضد ليغانيس، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني، كما قد يغيب راموس أيضًا عن مباريات أتلتيك بيلباو، وخيتافي، ورايو فاليكانو.

يذكر أن ريال مدريد خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، وفقد بشكل كبير فرص المنافسة على لقب الليغا.