راموس ينزع فتيل أزمة كبيرة مع لويس إنريكي

وأد سيرجيو راموس، قائد منتخب إسبانيا، مشكلة كادت أن تشتعل مع المدير الفني الجديد للفريق لويس إنريكي؛ بسبب ما أسماه بتدخل وسائل الإعلام بين الرجلين ومحاولة وضع فتيل بينهما.

وبعد أداء مخيب لأبطال العالم 2010 في كأس العالم الأخيرة في روسيا بالخروج من الدور الثاني أمام أصحاب الأرض بركلات الترجيح تعود إسبانيا بقيادة فنية جديدة لبدء مشوار جديد في دوري الأمم الأوروبية.

لكن في المؤتمر الصحافي الذي يسبق مواجهة إنجلترا في ويمبلي، يوم السبت، قال قائد ريال مدريد “”لم أكن أعرف لويس إنريكي شخصيًا قبل الآن، لكن اللقاء الأول بيننا كان إيجابيًا بغض النظر عن التكهنات التي قد تكون موجودة”.

وأضاف “كل منّا له شخصيته المختلفة؛ لكن لدينا هدف واحد هو قيادة الفريق إلى القمة من جديد في أسرع وقت ممكن. في الحقيقة لا يوجد شعور بأن هناك مشكلة في غرفة خلع الملابس.

“حاولت بعض وسائل الإعلام اختلاق أزمة بيننا لأن كل منّا يتمتع بشخصية مستقلة وقيادية. لكن هدفنا واحد. أود الاعتزال وأنا أقول إن كنت أساسيًا مع كل المدربين الذين تعاملت معهم”.

ويشعر راموس بالتفاؤل بشأن عودة المنتخب الإسباني إلى سابق عهده تحت قيادة لويس إنريكي، موضحًا “في السنوات الأخيرة تراجعت إسبانيا نوعًا ما والهدف هو استعادة مستوياتنا. أمامنا تحدٍ كبير، فالمدرب واللاعبون يريدون الفوز مرة أخرى. لدينا طموح، ويجب أن نظهر ذلك، نريد أن يقع العالم في حب الفريق مرة أخرى”.