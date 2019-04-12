تقرير: توني كروس قرر مغادرة ريال مدريد

ذكرت صحيفة ”أس“ الإسبانية، استنادًا لما وصفته بمصادرها الخاصة، أن الألماني توني كروس اتخذ قرارًا نهائيًا بمغادرة ريال مدريد الصيف القادم، بحثًا عن جو جديد وتحدٍ جديد.

وبحسب الصحيفة، فإن اللاعب لم يتحمل الانتقادات الكثيرة التي تلقاها هذا الموسم بفعل تراجع مستواه، والذي أثر على نتائج الفريق.

ويعتبر موسم 2018-2019 الأقل في مستوى النجم الألماني، وحملته الجماهير الخروج من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر 24 كرة وفشل في 11 تمريرة أمام أياكس الهولندي، وهي نسبة كبيرة للاعب الألماني والأسوأ في مشواره رفقة ريال مدريد.

ومنذ انتقاله لريال مدريد صيف 2014، تمكن توني كروس من فرض نفسه لاعبًا أساسيًا لا ينافس في وسط ميدان الفريق، وفاز بـ12 لقبًا منها 3 بدوري أبطال متتالية.

وبحسب ”أس“، فاللاعب الألماني يعرف أن ريال مدريد مقبل على تغييرات كبيرة ويفضل الرحيل، وقد تكون وجهته مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حاول مرارًا التعاقد معه، أو فريقه السابق بايرن ميونخ الذي يرغب في استعادته.

ويبقى موقف إدارة ريال مدريد محددًا بشكل كبير لمستقبل النجم الألماني في الصيف القادم، حيث لايزال يملك عقدًا ينتهي بصيف 2022.