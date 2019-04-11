تقرير: ريال مدريد يحدد سعر بيع غاريث بيل ويرحب بالصفقات التبادلية

كشفت تقارير صحفية السعر الذي حدده نادي ريال مدريد الإسباني لبيع نجمه الويلزي غاريث بيل بنهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية، إن النادي الملكي يرغب في بيع بيل لإنعاش ميزانية الفريق، تمويل التعاقد مع صفقات جديدة في الموسم المقبل.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”قررت إدارة ريال مدريد بداية التفاوض على بيع غاريث بيل مقابل 130 مليون يورو“.

ومضت تقول: ”تعلم إدارة ريال مدريد أن تلك القيمة ربما تكون كبيرة نسبيًا، وربما تعرقل صفقة بيع بيل، ولكن في نفس الوقت فإن سوق الانتقالات يشهد أسعارًا ضخمة خلال الفترة الماضية، خاصة في صفقات نيمار، 222 مليون يورو، وكيليان مبابي، 180 مليون يورو، كوتينيو 160 مليون يورو، وأخيرًا عثمان ديمبلي، 120 مليون يورو“.

وتابعت بقولها: ”إدارة ريال مدريد واثقة تمامًا أن العديد من الأندية الإنجليزية ستبذل قصارى جهدها للتعاقد مع غاريث بيل، وأن تلك الأندية ستفتح خزائنها لإعادة الويلزي الدولي مرة أخرى إلى البريمييرليغ، بعد رحلة استمرت 6 سنوات في ريال مدريد عقب انتقاله من توتنهام هوتسبير“.

وأشارت إلى أن بيل يمكن أن يدخل في صفقات تبادلية، خاصة في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وكذلك الدنماركي كريستيان إريكسين، لاعب السبيرز، وبالتالي فإن الصفة التبادلية مع المانيو أو توتنهام، التي تضم بيل، ستكون حلًا ملائمًا لجميع الأطراف.

وشارك غاريث بيل مع ريال مدريد بـ 227 مباراة، أحرز خلالها 102 هدف.