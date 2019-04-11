ريال مدريد يبلغ غاريث بيل ببيعه العام المقبل.. وبوغبا يقترب لهذا السبب

قالت تقارير صحفية بريطانية إن نادي ريال مدريد الإسباني أبلغ اللاعب الويلزي غاريث بيل أنه لن يكون ضمن خطط الفريق الموسم المقبل.

وبحسب bbc، فقد حسم ريال مدريد بالفعل موقفه من اللاعب.

ولم يقدم بيل المأمول منه، خاصة بعد رحيل كريستيانو رونالدو.

وتنتظر عدة إنجليزية موقف ريال مدريد من اللاعب خاصة توتنهام ناديه السابق ومانشستر يونايتد.

وبحسب التقرير نفسه، فإن بيل قد يدخل ضمن صفقة انتقال بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد، أو أيريكسن نجم توتنهام لريال مدريد أيضًا.

وأشارت bbc أيضًا إلى أن علاقة بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد بمدربه النرويجي سولشاير أصبحت متدهورة للغاية في الفترة الأخيرة، ما يعجل برحيل اللاعب، خاصة أن مانشستر لن يضحي بمدرب آخر من أجل بوغبا كما فعل مع جوزيه مورينيو.

وبحسب بي بي سي البريطانية وآس الإسبانية، فإن اللاعب حريص أكثر من أي وقت مضى على الانتقال إلى ريال مدريد.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن بوغبا يرغب بشدة في الانتقال إلى ريال مدريد الذي يملك طموحات أكبر في حصد الألقاب، بخلاف وجود زين الدين زيدان الذي يحظى بتقدير بوغبا.