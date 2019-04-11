إيقاف دييغو كوستا نجم أتلتيكو مدريد 8 مباريات

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني إيقاف دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد ثماني مباريات عقب طرده خلال مباراة قمة أمام برشلونة.

وجاء في قرار اللجنة الصادر يوم الخميس، أن العقوبة تتضمن أربع مباريات لإهانته الحكم جيل مانزانو خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وأربعًا أخرى بسبب جذب ذراع الحكم.

وبالإضافة إلى ذلك تم تغريم كل من اللاعب والنادي إذ سيدفع دييغو كوستا غرامة قدرها 6010 يورو وأتلتيتكو 2800 يورو.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لدييغو كوستا في الدقيقة الـ 28 وكتب في تقريره ”أشهرت البطاقة الحمراء للاعب لمخاطبتي بعبارات مسيئة ضد والدتي. وعقب الطرد أمسك بذراعي لمنعي من تحذيرات أخرى“.

واتخذت لجنة المسابقات هذه القرارات بعد طلبها من جيل مانزانو ”توضيح ما تم مع دييغو كوستا من محادثة“ في ظل تشكيك أتلتيكو فيما قاله الحكم من قبل.

لكن بعد سماع المحادثة التي سجلها الميكروفون المثبت في أذن الحكم ثبت بوضوح إهانة دييغو كوستا للحكم وقررت اللجنة تطبيق المادتين الـ 94 والـ96 من لائحة الانضباط ومعاقبة بإيقافه ثماني مباريات وقد يقرر أتلتيكو الاستئناف ضد هذه العقوبة.