لوكا يوفيتش يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

فجّرت تقارير صحفية ألمانية مفاجأة حول مستقبل اللاعب الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي أنتراخت فرانكفورت، الذي ينافس في الدوري الألماني لكرة القدم، البوندزليغا.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن صحيفة Frankfurter Runschau الألمانية قولها، إن يوفيتش قرر عدم الرحيل عن ناديه بنهاية الموسم الجاري، وقرر الاستمرار في ألمانيا موسمًا آخر على الأقل.

وأضافت بقولها في تقرير نشرته اليوم الخميس: ”يوفيتش أصبح أبًا منذ فترة قصيرة، ويريد الاستقرار في ألمانيا لمدة عام آخر على الأقل، يرغب يوفيتش في أن ينضج بشكل أكبر مع فريقه، قبل أن ينتقل في تجربة أخرى خارج ألمانيا“.

وأشارت إلى أن يوفيتش يريد البقاء برفقة فريقه خلال الموسم المقبل، أذ أصبح أنتراخت فرانكفورت مرشحًا بقوة للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًّا المركز الرابع في البوندزليغا، وهو ما يؤهله مباشرة إلى التشامبيونزليغ.

وتابعت: ”لا يرغب يوفيتش في المخاطرة بخطوة غير محسوبة خارج ألمانيا، لا يزال عمره 21 عامًا، ويريد اكتساب المزيد من الخبرة والنضج قبل أي قرار يتعلق بالانتقال إلى منافسات جديدة“.

ودخل نادي برشلونة الإسباني في مفاوضات جادة مع يوفيتش، ثاني هدافي الدوري الألماني، برصيد 17 هدفًا، إذ يرغب النادي الكتالوني في التعاقد مع بديل للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، كما دخل ريال مدريد -أيضًا- في مفاوضات مع اللاعب، وترددت أنباء حول الوصول إلى اتفاق مبدئي لضمه بداية من الموسم المقبل.

ويلعب يوفيتش معارًا من نادي بنفيكا البرتغالي في أنتراخت فرانكفورت، ويملك الأخير حق شرائه بنهاية الموسم الجاري مقابل 7 ملايين يورو.