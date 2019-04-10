أخبار برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس والدوريات الخمسة الكبرى

خطفت مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأضواء كالعادة، وذلك في ظل مباراتي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني على ملعب أولد ترافورد، ولقاء أياكس أمستردام الهولندي ويوفنتوس الإيطالي بملعب ”يوهان كريف أرينا“.

ولا يزال نادي ريال مدريد يهيمن على سوق الانتقالات الصيفية، ولم يتوقف الحديث عن الفرنسي بول بوغبا، لاعب مانشستر يونايتد، رغم تأكيدات المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير على استمرار اللاعب في صفوف المانيو الموسم المقبل، وكذلك لا يزال مستقبل الويلزي غاريث بيل، موضع شك كبير في النادي الملكي.

نيران صديقة تنصر برشلونة

خطف نادي برشلونة فوزًا يبدو مستحقًا على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا، على ملعب ”أولد ترافورد“.

وتابع الأوروغوياني لويس سواريز عرضية الأرجنتيني ميسي، وسدد برأسه، لترتطم الكرة بقدم مدافع المانيو لوك شاو، وتعلن عن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 13.

وحاول رجال النرويجي أولي غونار سولشاير تعديل النتيجة، إلا أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد كان في ”برج نحسه“، وأهدر فرصتين لإدراك التعادل على أقل تقدير.

وسيكون على برشلونة الحذر من ”ريمونتادا“ المانيو يوم الثلاثاء المقبل بملعب ”كامب نو“، لأن الفريق الإنجليزي خسر ذهاباً أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، قبل أن ينتصر إيابًا في ملعب حديقة الأمراء 3-1، في دور الـ16 لنفس المسابقة.

إصابة ميسي

تعرض لإصابة في أنفه خلال التحام قوي مع كريس سمولينغ مدافع مانشستر، خلال مباراة الفريقين.

وتدخل سمولينغ بعنف في وجه ميسي في الدقيقة الـ 30 من المباراة، وبدا أن الدم نزل من أنف ميسي بعد هذا الاحتكاك.

كما أن هناك جرحًا في العين اليسرى لميسي، إذ تبدو عينه منتفخة بشكل واضح وقد نزل الطبيب لعلاجه في أرض الملعب.

ووفقًا لتقارير صحفية إسبانية، يبدو أن ميسي تعرض لكسر في أنفه، ورغم ذلك لم يمنعه الكسر من المشاركة في الشوط الثاني بعد خضوعه للفحص في غرفة خلع الملابس بين الشوطين.

أياكس ”بعبع“ الكبار

فرض أياكس أمستردام الهولندي التعادل على يوفنتوس الإيطالي 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ”يوهان كرويف أرينا“، في ذهاب دور الثمانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدا أن يوفنتوس في طريقه للتأهل من أمستردام عندما أحرز البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف البيانكونيري في الدقيقة الـ 45، إلا أن لاعبي أياكس أدركوا التعادل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عبر ديفيد نيريس كومبوس.

ورغم التعادل الإيجابي، وهو في صالح يوفنتوس، إلا أن ذكريات ريال مدريد ”الأليمة“ ستجعل مباراة العودة في تورينو بمثابة ”المهمة المفخخة“ بالنسبة لليوفي.

وخسر أياكس في ذهاب دور الـ16 للبطولة ذاتها، على أرضه وبين جماهيره 1-2 أمام ريال مدريد، ونجح في صنع ريمونتادا تاريخية في سانتياغو برنابيو، وانتصر 4-1.

مستقبل بوغبا وغاريث بيل

أكدت صحيفة ”لوبارزيان“ الفرنسية رغبة بوغبا في الانتقال إلى ريال مدريد، ومواصلة مسيرته الكروية مع نادٍ مختلف بطموحات كبيرة للغاية.

وحسب الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، لم تعد علاقة بوغبا بسولشاير مدرب مانشستر يونايتد ممتازة كما كانت سابقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا يرى ريال مدريد ناديًا عظيمًا بطموحات كبيرة للغاية من ناحية المنافسة والرغبة في حصد الألقاب محليًا وقاريًا، وهو ما يتوافر حاليًّا في مانشستر يونايتد الذي يجد صعوبة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقبل فترة بسيطة، أوضح بوغبا في المؤتمر الصحفي مع منتخب فرنسا، عظمة النادي الملكي والمهم -أيضًا- هو أن يشرف على تدريبه أسطورة فرنسية بقيمة زيدان.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة ”آس“ الإسبانية أن اجتماعًا ثلاثيًّا ضم وكيلي بيل، جوناثان بارنيت، ولويس ألونسو، والمدير الرياضي لنادي ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز، تم يوم الاثنين في مدريد، وبحثوا خلاله مستقبل بيل.

وأشارت الصحيفة المدريدية إلى أن سانشيز شكر وكيلي بيل على الفترة التي قضاها اللاعب في ريال مدريد، وأعرب عن تقديره لالتزام الويلزي الدولي، وجهوده مع الميرينغي طوال الفترة التي ارتدى فيها قميص النادي الملكي على مدار 6 سنوات.

وتابعت بقولها: ”إدارة ريال مدريد وافقت بالفعل على رحيل بيل، ومنحت النجم الويلزي حق اختيار النادي الذي سيرحل إليه بداية من الموسم الجديد“.

وأردفت بقولها: ”أبلغ سانشيز وكيلي أعمال بيل بموافقة ريال مدريد على السماح للاعب بالرحيل نهاية الموسم الجاري، ولكن بارنيت قال إن سعر بيل يجب ألا يقل عن 175 مليون يورو، وإن راتبه سيكون 19 مليون يورو سنويًّا“.

الخليفي ينقض على روما

كشفت تقارير صحفية وجود اهتمام من جانب القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل شراء نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية نقلًا عن ”كورييري ديللو سبورت“ الإيطالية، فهناك توجه داخل شركة قطر للاستثمارات الرياضية لشراء نادي روما بشكل كامل.

وأشارت الصحيفة إلى أن مالك نادي باريس سان جيرمان عرض 400 مليون يورو في محاولة للاستحواذ على أسهم روما، لكن مالك النادي جيمس بالوتا نفى وجود أي عرض.

نهاية بوفون ”الحزينة“؟

أشارت تقارير صحفية إيطالية نقلًا عن صحف فرنسية، إلى أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، يفكر في عدم استخدام خيار التمديد لموسم جديد للمخضرم جيانلويغي بوفون، حارس مرمى الفريق الفرنسي.

وقالت صحيفة ”لو باريزيان“ الفرنسية إن مغامرة بوفون في باريس سان جيرمان قد تمتد موسمًا واحدًا فقط، إذ يفكر الخليفي في عدم تفعيل خيار التجديد.

ونقلت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية عن الصحيفة الفرنسية أن هذا القرار يرجع إلى تراجع أداء أسطورة إيطاليا السابق في النصف الثاني من الموسم الحالي، إذ تسببت عدة أخطاء في سخط إدارة النادي، خاصة خلال الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام مانشستر يونايتد، في إياب دوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في وداع الفريق الفرنسي للبطولة مبكرًا.