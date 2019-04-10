لماذا أرجأت لجنة المسابقات الإسبانية قرارها بشأن طرد دييغو كوستا في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟

أرسلت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني، طلبًا للحكم جيسوس جيل مانزانو، الذي أدار مباراة البارسا وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، تطلب منه توضيحات بشأن طرد اللاعب دييغو كوستا.

وأوضحت اللجنة، أن الحكم مانزانو لديه 24 ساعة ليقدم رده على هذا الطلب.

ومن المنتظر أن يرد الحكم، خلال الساعات المقبلة، لذلك فإن قرار اتحاد الكرة، قد يصدر غدًا.

وقام مانزانو بطرد مهاجم الأتلتي في الدقيقة 28 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو، السبت الماضي، وانتهت بفوز البارسا 2-0.

وأشهر حكم اللقاء، بطاقة حمراء مباشرة في وجه كوستا، بعدما سبه بوالدته.

كما أوضح مانزانو في تقريره أن اللاعب عقب تعرضه للطرد، قام بشد ذراع الحكم مرتين، لمنعه من إشهار بطاقة صفراء في وجه الثنائي خوسيه ماريا خيمينيز ودييغو غودين.