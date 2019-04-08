بعد أزماته الأخيرة.. هل يرحل دييغو كوستا عن أتلتيكو مدريد؟

كشفت صحيفة ”AS“ الإسبانية من خلال الأرقام هذا الموسم، أن المهاجم الإسباني دييغو كوستا أصبح بعيدًا عن أتلتيكو مدريد، بعدما لعب أقل وسبب مشاكل أكثر للفريق الذي كان يعقد عليه آمالًا كبيرة.

وطُرد المهاجم أمام برشلونة في لقاء القمة بعدما سب حكم اللقاء تاركًا فريقه يلعب بعشرة لاعبين، وهو ما أثر على محاولاته تحقيق نتيجة إيجابية وخسر في النهاية.

ولم يشترك دييغو كوستا سوى في 21 لقاء من أصل 44 لعبها أتلتيكو مدريد وشارك في 16 لقاء في الليغا و4 في دوري الأبطال ولقاء واحد في السوبر الأوروبي سجل خلالها 5 أهداف و3 تمريرات حاسمة.

وبلغة الأرقام لعب كوستا 1530 دقيقة بمعدل بلغ 38،34% من الدقائق الكاملة لفريقه وسيبلغ من العمر31 عامًا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ورغم كونه بدأ الموسم جيدًا لكن الإصابات وتراجع المستوى أثرا عليه، وقد تلقى عدة عروض للرحيل نحو الصين، ويبقى مستقبله، بحسب الصحيفة، مرهونًا بعرض من أتلتيكو مدريد حيث ينتهي عقده في صيف 2021.

ويراقب أتلتيكو مدريد مهاجم نابولي الإيطالي لورنزو أنسيني، الذي يعتبر حلمًا للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ويبلغ سعره حوالي 6 ملايين يورو، وقد يدفع كوستا ثمن التعاقد معه عبر دفعه لقبول العرض الصيني الجيد للطرفين، اللاعب وفريقه.