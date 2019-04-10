تقارير: لاعبو نادي برشلونة يبلغون الإدارة رفضهم انضمام غريزمان

يبدو أن أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، لا يعيش أوقاتًا صعبة وكراهية من جماهير نادي برشلونة فقط، ولكن من لاعبي ”البلوغرانا“ أيضًا، الذين يرفضون انضمامه للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”LARGUERO“ يوم الأربعاء، فإن لاعبي البارسا يرفضون فكرة التعاقد مع غريزمان، مشددة على أن الإدارة تعلم هذا جيدًا.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات كارليس ريكساش، مستشار رئيس نادى برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، والذي أكد بشكل قاطع التوقيع مع الفرنسي أنطوان غريزمان، وذلك بعد سؤاله عما سيقوله لرئيس النادي إذا طلب رأيه حول التوقيع مع اللاعب. وقال ريكساش: ”لن أوقع معه، وليس هناك وضوح أكثر من ذلك“، وبرر ريكساش رده هذا بأن المهاجم الفرنسي سنحت له فرصة الانضمام للفريق الكتالوني، لكنه في النهاية فضل الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، حيث قال ”القطار يمر لمرة واحدة في الحياة وإذا لم تلحق به فقد انتهى الأمر“.

وكانت جماهير برشلونة الإسباني قد هاجمت اللاعب الفرنسي خلال مباراة الفريقين التي جمعت بينهما بملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الإسباني، يوم السبت الماضي، حيث قامت جماهير برشلونة بالهتاف ”غريزمان يا دجاجة، اخرج من الكامب نو“.

وكان غريزمان قد أثار غضب جماهير الفريق الكتالوني، عندما رفض الانتقال إلى كامب نو، الصيف الماضي، وفضل البقاء في أتلتيكو مدريد.

ويملك غريزمان شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو، لكنه سينخفض فى 1 يوليو المقبل إلى 120 مليونًا فقط.

يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن غريزمان عاد للتفكير في الانتقال إلى برشلونة بحثًا عن تحقيق البطولات، لا سيما بعد أن ودع أتلتيكو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي أمام يوفنتوس.