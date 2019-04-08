قرار غريزمان وانتفاضة بنزيما.. أبرز ملامح الجولة 31 من الدوري الإسباني

فاز برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، على أتلتيكو مدريد 2/0 يوم السبت الماضي ليوسع الفارق إلى 11 نقطة بينما انتزع ريال مدريد فوزًا صعبًا 2/1 على إيبار.

وفيما يلي أبرز 5 نقاط من الجولة 31 من المسابقة.

القرار السيىء لغريزمان

ًاكان أنطوان غريزمان بطل الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم ”القرار“ والذي كشف فيه رفضه عرض من برشلونة من أجل البقاء في أتلتيكو مدريد.

ومع الضغط الشديد الذي مارسه الفريق الكتالوني يوم السبت ليتقدم بفارق 11 نقطة في الصدارة ضمن الصراع على اللقب، ربما بدأ اللاعب الفرنسي في الشعور بالحسرة على ضياع الفرصة منه.

ولم يعد لدى أتلتيكو بقيادة غريزمان ما يلعب من أجله خلال ما تبقى من الموسم مع تركيز برشلونة أنظاره على ثلاثية تاريخية.

وكان مهاجم أتلتيكو مدريد سيصبح عنصرًا مثاليًا في الجانب الأيمن من هجوم برشلونة ومصدر إمداد للويس سواريز وليونيل ميسي اللذين سجلا هدفي برشلونة في نو كامب.

تراجع مستوى كازورلا

تحمّل سانتي كازورلا الكثير من اللحظات الصعبة على مدار مسيرته التي ابتلي فيها بالعديد من الإصابات لكن لاعب فياريال المخضرم كان في أقل مستوياته أمس الأحد.

وأضاع صانع اللعب ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة بعد أن سدد في منتصف المرمى ليتمكن باو لوبيز حارس ريال بيتيس من الإمساك بالكرة ويهدر كازورلا فرصة التعادل.

وفاز ريال بيتيس 2/1 وتركت تلك النتيجة فياريال متساويًا في النقاط مع ريال بلد الوليد صاحب المركز السابع عشر، لكنه يتراجع بواقع مركز واحد بسبب سجله السيئ في المواجهات المباشرة.

وجلس كازورلا في جانب من غرفة الملابس بإستاد بنيتو بيامارين في ذهول عقب المباراة وبدا في حالة ضيق شديد.

وقال على ”تويتر“ اليوم الإثنين: ”لا يمكن لأحد أن يخفف عنّي هذا الشعور بالذنب لكنني سأنهض من أجل زملائي في الفريق وكافة عائلة فياريال“.

ومع تبقي 7 مباريات على نهاية الموسم، يملك كازورلا الوقت لتعديل مساره وإبقاء الفريق في دوري الأضواء.

دعم لكاباروس

تراجع تأثير الفوز المريح الذي حققه إشبيلية على ريال بلد الوليد 2/0 أمس الأحد بعد الإعلان الحزين للمدرب خواكين كاباروس عقب المباراة، والذي كشف فيه عن معاناته من سرطان الدم ”لوكيميا“.

وأوضح المدرب، البالغ من العمر 63 عامًا، الذي يتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم ”إصابتي في المراحل الأولى ويمكن أن أحيا بشكل طبيعي، لم أتلق أي علاج، أريد الاستمتاع بعملي“.

وسارعت أوساط كرة القدم لإبداء دعمها لكاباروس.

وقال ميشيل غونزاليس المدرب السابق لإشبيلية على ”تويتر“: ”لن تقاتل في هذه المباراة أمام السرطان ومعك 11 لاعًبا فقط، سنكون تحت تصرفك أيضًا“.

”لا يعرف هذا المرض من سيواجه.. سيجد نفسه أمام مقاتل شرس“.

وأرسلت أندية أخرى في دوري الدرجة الأولى الإسباني بما في ذلك ريال بيتيس وفالنسيا وأتلتيك بلباو رسائل دعم للمدرب.

بنزيما يرتقي بمستواه

بدا موسم ريال مدريد الحالي في غاية التعاسة بالنسبة للفريق لكن لاعبًا واحدًا فقط ارتقى فوق الجميع وعزز من موقعه في قيادة المشروع الجديد للمدرب زين الدين زيدان الموسم المقبل.

ووصل كريم بنزيما إلى أفضل مستوىً له على مدار مسيرته ورغم معاناة الفريق أمام إيبار يوم السبت الماضي، فإن اللاعب الفرنسي كان في أفضل حالاته.

وتم إلغاء هدفين لبنزيما كما سدد اللاعب في إطار المرمى لكنه سجل هدفين آخرين ليقود ريال مدريد لحصد الثلاث نقاط ويحول دون تحقيق إيبار لأول انتصار له في سانتياغو برنابيو.

وسيجري ريال مدريد تغييرات كبيرة في نهاية الموسم الحالي لكن بنزيما أثبت قدرته على قيادة خط الهجوم.

خيتافي يشق طريقه نحو أوروبا

إذا ما بلغ خيتافي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فسيشكل هذا إنجازًا كبيرًا لهذا النادي الصغير الذي يقع مقره في ضواحي العاصمة مدريد.

ومع ذلك، فإن عالم كرة القدم قد ينظر لذلك باعتباره جرس إنذار ولن تكون كافة الأوساط سعيدة بالضرورة بمتابعة هذا الفريق أوروبيًا.

وحقق خيتافي الفوز 1/0 على أتلتيك بلباو يوم السبت الماضي ليعزز موقعه في المركز الرابع.

ولا يقدم فريق المدرب خوسيه بوردالاس أداءً ممتعًا لكنه يشق طريقه بقوة باتجاه اللعب في أوروبا.