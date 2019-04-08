سانتي كازورلا يبكي بشدة بعد إهداره ركلة جزاء في مباراة فياريال وريال بيتيس (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر بكاء النجم الإسباني سانتي كازورلا، لاعب فياريال، بعدما أهدر ركلة جزاء لفريقه ضد ريال بيتيس، في المواجهة التي جمعتهما، يوم الأحد، على ملعب بينيتو فيامارين، في ختام الجولة الـ31 بدوري الدرجة الأولى الإسباني، كانت كفيلة بإنقاذ فريقه.

وظهر كازورلا متكئًا على الحائط بجوار غرف خلع الملابس عقب المباراة ويحاول زملاؤه تهدئته والشد من أزره لكن دون جدوى.

سانتي كازورلا يبكي بعد المباراه بسبب ركلة الجزاء التي اضاعها اخر الدقايق pic.twitter.com/oqDGBSr8ER — Veloso ???????? (@Mata8HD) April 8, 2019

وعاد ريال بيتيس لدرب الانتصارات في الليغا بعد أن حقق فوزًا صعبًا ومثيرًا على ضيفه فياريال (2-1).

وتألق من جانب الفريق الأندلسي النجم الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، الذي تكفل بتسجيل هدفي فريقه في الدقيقتين (الـ11 والـ63).

في المقابل، سجل مواطنه راميرو فونيس موري هدف فياريال الوحيد في الدقيقة الـ 13.

وكان بإمكان الفريق الضيف اقتناص نقطة، لولا إهدار قائده ونجمه المخضرم سانتي كازورلا لركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، بعد تألق الحارس باو لوبيز في التصدي لها.

وعاد ”الفيرديبلانكوس“ لتذوق طعم الانتصارات بعد 3 جولات متتالية حقق خلالها الفريق خسارتين وتعادلًا.

وارتفع رصيد البيتيس لـ43 نقطة ليقفز للمركز التاسع بفارق الأهداف خلف أثلتيك بلباو.

أما فياريال، فساهمت الخسارة، الـ13 له هذا الموسم، في تراجعه من جديد لمنطقة الخطر (المركز الـ18) بعد أن تجمد رصيده عند 30 نقطة قبل 7 جولات على خط النهاية.