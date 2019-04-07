بروسيا دورتموند ينافس برشلونة على نجم أتلتيكو مدريد

أعلن هانز-يواخيم فاتسكه، المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، أنه يفكر في التعاقد مع المدافع البرازيلي فيلبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي.

وينتهي عقد لويس مع أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم، ويبدو أن إدارة ناديه لا تريد تجديد العقد، ما يعني أنه سيرحل مجانًا.

ونقلت محطة ”سكاي“ التلفزيونية، عن فاتسكه قوله اليوم الأحد: ”عندما تسمع أن لاعبًا مثل هذا (فيليبي لويس) يمكن انتقاله في السوق بشكل حر، فإنك ستمعن التفكير في هذا الأمر على الأقل، ونحن على الأرجح في هذا الوضع بالتحديد“.

وحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن بروسيا دورتموند نجح في بحثه عن مدافع أيسر في أتلتيكو مدريد، مضيفة أن اللاعب يمكنه الانتقال بشكل حر في الصيف المقبل لأن عقده ينتهي مع أتلتيكو مدريد نهاية الموسم الحالي.

وأعرب فاتسكه أن العمر المتقدم نسبيًا للويس (33 عامًا)، ليس معيارًا لاستبعاده، وقال إن فرص العثور على لاعبين في سن 19 وسن 21 قليلة.

وتابع فاتسكه ”عندما تجد لاعبًا يمتلك خبرة أكبر قليلًا، فإن هذا ليس خطأ من حيث المبدأ“.

وواصل ”على أية حال فإننا سننجز شيئًا ما في مركز الظهير الأيسر، وهناك المزيد من الاعتبارات في هذا الأمر، والمسألة مفتوحة وليس لدينا اتجاه بعينه“.

ويتردد أن برشلونة يسعى للتعاقد مع فيليبي لويس ليكون بديلًا للاعبه جوردي ألبا.