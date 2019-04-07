إيفان راكيتيتش يحدد وجهته المقبلة

أفادت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأحد، أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، ينوي الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، فإن راكيتيتش ينوي الانتقال إلى يوفنتوس، حال قررت إدارة برشلونة الاستغناء عنه بنهاية الموسم المقبل، بعد التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس.

ويتردد أن إدارة نادي برشلونة تنوي الاستغناء عن راكيتيتش، البالغ من العمر 30 عامًا، للحصول على سيولة مالية.

ورغم تمسك المدرب إرنيستو فالفيردي ببقاء راكيتيتش مع برشلونة، إلا أن الإدارة ربما تتنازل عن اللاعب للحصول على الأموال.

وانضم راكيتيتش إلى برشلونة صيف العام 2014 قادمًا من إشبيلية، وينتهي عقده مع النادي الكتالوني العام 2021.

وكان راكيتيتش قريبًا من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، لكن اللاعب فضل البقاء مع برشلونة.

وخاض راكيتيتش 259 مباراة مع برشلونة، سجل فيها 34 هدفًا، وصنع 36، علمًا أنه شارك الموسم الحالي في 45 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع 9.